Van Sinaey et Vierstraete misent sur une place d'honneur au c-l-m juniores filles

Les filles doivent parcourir une distance de 13,4 km. "C'est peu, mais nous avons de toute façon peu d'expérience en la matière", a indiqué Xaydee Van Sinaey. "Par exemple, aux championnats provinciaux (qu'elle a remportés en avril, ndlr), la distance était de 8 km, au championnat de Belgique (que Vierstraete a remporté devant Van Sinaey en mai, ndlr), elle était de 11,5 km. Je ne veux pas me mettre la pression. J'espère une place dans les 15 premières. L'année dernière, j'avais des attentes plus élevées, mais cela n'a pas été une réussite." Elle avait terminé 23e à Wollongong.

"J'espère me classer dans les dix premières", a avoué Luca Vierstraete. "J'aime bien le parcours. Nous devons franchir quelques bosses et l'arrivée est en montée."

Van Sinaey et Vierstraete ont également participé à la course sur route à Glasgow samedi. "Nous avons effectué un bon décrassage hier et fait un solide entraînement aujourd'hui", a expliqué Van Sinaey. La Flandrienne est très satisfaite de sa 10e place et de la médaille de bronze de Fleur Moors. Vierstraete a terminé 37e et n'en est pas très contente. "J'espère que ça ira mieux lors du contre-la-montre de jeudi".