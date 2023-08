Van Sinaey finit 17e d'un chrono junior imprévisible: "Je ne connais pas la gagnante"

"C'est en dessous de mes attentes", a déclaré Van Sinaey après la course. "J'avais dit à l'avance que je visais le top 15, mais on espère toujours plus. J'ai terminé à près d'une minute et demie de la gagnante, ce qui est beaucoup pour un contre-la-montre de moins de 13,4 kilomètres. Les sensations sur le vélo n'étaient pas bonnes non plus. Je peux encore m'améliorer dans beaucoup d'aspects du contre-la-montre."

La cycliste de 18 ans, originaire de Flandre Occidentale, n'avait jamais entendu parler de la gagnante Wilson-Haffenden, une ancienne joueuse de hockey qui s'est convertie au cyclisme en 2023. "C'est habituel lors des Mondiaux juniors", a-t-elle expliqué. "Ce sont des compétitions spéciales, très imprévisibles. La plupart des coureuses ne connaissent pas Wilson-Haffenden. La deuxième Sharp était la grande favorite. Elle a presque gagné tous les contre-la-montre auxquels elle a participé cette année."