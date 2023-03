Victoire au sprint du Néerlandais Arvid De Kleijn , Jordi Meeus 7e

Considérée comme la plus ancienne course cycliste du monde, Arvid De Kleijn, 28 ans, s'est imposé à l'issue des 192 kilomètres au programme, devant le Colombien Fernando Gaviria (Movistar) pour arracher sa 6e victoire en carrière lui qui compte à son palmarès notamment le GP de clôture Putte-Kapellen en 2017 et la Course des Raisins en 2019.

Un autre Néerlandais Casper van Uden (DSM), 21 ans, 3e, complète le podium du jour. Jordi Meeus (BORA-Hansgrohe) a pris la 7e place du sprint au classement officieux.