Victorieuse de la Vuelta et du Giro, Van Vleuten désigne Vollering comme la favorite

"Cette course est le dernier véritable objectif de ma carrière. Ce ne sera pas ma dernière course, mais ce sera le dernier véritable objectif entouré en rouge dans mon calendrier", a assuré la championne du monde. "Le Mondial à Glasgow est également important, mais un peu moins, car je ne trouve pas la parcours à ma mesure".

En tant que tenante du titre, la coureuse Movistar Team portera le numéro 1. "Je peux enfin l'épingler sur mon maillot arc-en-ciel. Je suis impatiente de participer à la plus grande course du cyclisme féminin. Le Tour de l'année dernière est à coup sûr mon plus grand succès de ma carrière. C'est une course unique. Le fait qu'elle soit scrutée à la loupe la rend très spéciale, mais augmente aussi la pression."