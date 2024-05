Victorieux, Tadej Pogacar reste prudent : "Le prochain contre-la-montre sera différent"

Après avoir accusé un retard de 47 secondes sur Ganna lors du second passage intermédiaire, Pogacar a réussi à terminer avec 17 secondes d'avance sur l'Italien : "J'ai entendu deux fois mon temps lors des passages intermédiaires mais je n'étais même pas certain de ce qu'on me disait dans l'oreillette (rires). Je n'ai fait que me concentrer sur ma course et je savais que l'ascension me serait plus profitable. C'était à mon avantage mais le prochain contre-la-montre devrait être différent".

Ce prochain contre-la-montre individuel aura lieu le 18 mai prochain lors de la 14e étape entre Castiglione delle Stiviere et Desenzano del Garda (31,2km) et qui s'annonce essentiellement plat.