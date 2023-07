Wout Poels avait "toujours rêvé" d'une victoire sur la Grande Boucle

Le Néerlandais Wout Poels (Bahrain-Victorious) a triomphé dimanche, dans la deuxième étape alpestre du Tour de France entre Les Gets et Saint-Gervais (Le Bettex). Poels s'est imposé avec 2:08 d'avance sur Wout van Aert (Jumbo-Visma) et trois minutes sur le Français Mathieu Burgaudeau (TotalÉnergies).