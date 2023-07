Wout Poels enlève en solitaire la 15e étape, van Aert 2e, Vingegaard reste en jaune

Wout Poels (Bahrain Victorious) a remporté la 15e étape du Tour de France (WorldTour) dimanche dans les Alpes. Elle s'était élancée des Gets et a rejoint Saint-Gervais Mont-Blanc après 179 kilomètres, où l'arrivée était jugée au sommet de la montée du Bettex (1re cat. 7 km à 7.7%). Il est parti dans l'avant-dernière difficulté, la côte des Amerands, laissant ses deux derniers compagnons d'échappée, Wout van Aert (Jumbo-Visma) et l'Espagnol Marc Soler (UAE Team Emirates). Van Aert a terminé 2e, pour la 8e fois dans le Tour de France, à 2:08. Le Français Mathieu Burgaudeau (TotalEnergies) a pris la 3e place à 3:00.