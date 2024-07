Wout van Aert, coincé dans le sprint, retient le positif après sa 2e place

Van Aert a été gêné par le Français Arnaud Démare (Groupama-FDJ) dans l'emballage final. "Je suis déçu, j'ai été coincé entre Démare et les barrières. Je dois revoir ce qu'il s'est passé, j'ai dû relancer mon sprint et je suis passé tout près de la victoire", dit-il.

"C'était chaotique. Je me suis fait piéger et cela m'a coûté la victoire", a regretté Wout van Aert après l'arrivée.

Wout van Aert, 3e de la 1e étape à Rimini, signe tout de même son meilleur résultat sur ce Tour 2024, au lendemain de sa chute dans la 11e étape. "Je retiens le positif. Hier, j'ai eu très mal après la course. Aujourd'hui, c'est une aubaine et ça fait du bien. Je suis heureux de m'être bien senti. C'était important de se remettre dans le bain et de tourner la page".

A noter qu'Arnaud Démare, qui a franchi la ligne d'arrivée en 3e position, a par la suite été déclassé, au même titre que le Britannique Mark Cavendish (Astana Qazaqstan), 5e sur la ligne.