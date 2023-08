Wout van Aert débutera à 16h41 heure belge le chrono vendredi, Remco Evenepoel à 17h01

Les deux Belges figurant parmi les favoris de l'épreuve de contre-la-montre aux championnats du monde de cyclisme à Glasgow en Écosse connaissent leur heure de départ. L'Union cycliste internationale (UCI) a indiqué jeudi que Wout van Aert s'élancerait vendredi à 16h41 heure belge sur le parcours de 47,8 km, et Remco Evenepoel est attendu à 17h01.

Seuls deux coureurs partiront derrière Evenepoel: le Suisse Stefan Küng, vice-champion du monde en titre de la discipline, partira à 17h02 et le Norvégien Tobias Foss, champion du monde, sera, à 17h04, le 78e coureur à s'élancer sur la boucle de Stirling, qui se terminera par une solide ascension pavée.

Parmi les autres favoris, le Slovène Tadej Pogacar, médaillé de bronze sur la route dimanche, sortira à 16h56. L'Italien Filippo Ganna, double champion du monde du chrono (2020 et 2021), est attendu à 16h58 et le Britannique Geraint Thomas, deux minutes plus tard, juste avant Remco Evenepoel.