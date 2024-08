Wout Van Aert n'est pas satisfait de son chrono "mais le maillot rouge reste un objectif"

"Je ne suis pas vraiment satisfait", a analysé Van Aert à propos de son contre-la-montre. "Je me sentais bien, mais pas fantastique. J'avais espéré ressentir de meilleures sensations. La douleur est apparue trop tôt dans le contre-la-montre. Et il restait encore beaucoup de chemin jusqu'à l'arrivée. La deuxième partie a été un vrai calvaire, et apparemment c'est là que j'ai perdu du temps. C'est déjà bien de terminer aussi près. Ce n'est pas possible si la forme n'est pas bonne."

Van Aert a délibérément choisi de partir en dernier, et selon lui, ce n'était pas une mauvaise décision : "C'était certainement un bon choix. Il y avait moins de vent que lors de ma reconnaissance. C'était une bonne décision d'utiliser notre dernier créneau de départ, et c'est beau que Sepp (Kuss) ait été si généreux de me laisser ce créneau. Dommage juste que je n'ai pas pu conclure."