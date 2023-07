Yara Kastelijn gagne en solitaire la 4e étape, Lotte Kopecky garde son maillot jaune

La Néerlandaise Yara Kastelijn (Fenix-Deceuninck) a remporté la 4e étape du Tour de France Femmes, la plus longue de cette édition, mercredi, après 177,5 km entre Cahors et Rodez. Lotte Kopecky (SD Worx) a conservé son maillot jaune.

Quatorze coureuses, dont Marthe Truyen (Fenix-Deceuninck), s'échappaient après une quinzaine de kilomètres de course, sur le col de Crayssac (4e catégorie, 2,3 km à 4,8%). Le peloton leur laissait le champ libre et les échappées comptaient plus de 10 minutes d'avance. Elles passaient ensemble la côte de Falgeyras (4e catégorie, 3 km à 4%).

Alors que l'écart dépassait encore les 5 minutes, Lotte Kopecky accélérait dans le peloton sur la côte de Colombiès (3e catégorie, 6,5 km à 4,2%), à 36 km de l'arrivée.