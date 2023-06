Yentl Vandevelde gagne sa première course pro: "c'est incroyable"

Yentl Vandevelde, 22 ans, a fait partie d'une échappée de sept coureurs qui auraient dû être avalée pour laisser place à un sprint final, mais le peloton a lancé la chasse trop tard. Le Gantois a résisté pour quelques mètres.

"C'est vraiment incroyable", a déclaré le jeune Belge au micro des organisateurs. "Je ne m'y attendais pas du tout. Je ne participe jusqu'ici qu'à des petites courses, et maintenant que je suis dans une course pro, je gagne et dans une course de haut niveau en plus. Je n'attendais rien de particulier. J'essaie toujours d'être dans une échappée. J'y étais, et j'avais de bonnes jambes, c'est vrai, mais normalement, l'arrivée ici, c'est pour un sprint. C'est quand j'ai vu que nous avions encore une minute d'avance dans le final qu'il y avait peut-être quelque chose à tenter. Il me restait un peu de carburant dans le réservoir alors j'ai tout donné".