Yves Lampaert espère des "jambes merveilleuses" pour pouvoir rivaliser avec la concurrence

"Je suis tout juste de retour d'un stage en altitude. J'ai pu bien y travailler. J'espère avoir déjà récupéré pour ce week-end" a déclaré le coureur de Soudal Quick-Step à la presse jeudi après-midi. Il a reconnu les pavés plus tôt dans la journée avec son équipe. "Pour moi, une reconnaissance n'est pas nécessaire. C'est utile pour tester encore le matériel. Pour des gars comme Gianni (Moscon) ou Josef (Cerny), c'est bien sûr utile pour repérer les côtes".

Lampaert sera au départ avec le Français Julian Alaphilippe et le Danois Kasper Asgreen. "Nous avons une bonne équipe. Julian est assurément au niveau. J'espère que Kasper l'est aussi, étant donné qu'il n'a pas encore couru cette saison. On peut espérer jouer un rôle dans le final. Tout commence par des bonnes jambes. Après, tu dois aussi prendre les bonnes décisions et avoir de la chance".