Elfyn Evans creuse l'écart sur Thierry Neuville avant la dernière journée

Dominateur des quatre spéciales de la matinée, Evans démarrait l'après-midi avec 17.7 d'avance sur Neuville. Le Britannique livrait un nouveau récital et se montrait le plus rapide sur les trois premières spéciales, Västilä 2 (18,94 km), Päijälä 2 (20,19 km) et Rapsula 2 (20,56 km), engrangeant 7.8, 4.5 et 2.8 supplémentaires sur Neuville, à chaque fois auteur du deuxième temps. Evans alignait ainsi sept scratchs de suite. La journée se terminait par le meilleur temps du Japonais Takamoto Katsuta (Toyota) sur Vekkula 2 (20,65 km). Neuville, deuxième à 1.6, grappillait 0.7 sir Evans, troisième.

Evans a porté son avantage à 32.1 sur Neuville après 18 spéciales. Katstuta est troisième à 1:27.8, juste devant le Finlandais Teemu Suninen (Hyundai), quatrième à 1:34.2.