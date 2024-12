Cyclocross: Michael Vanthourenhout s'offre une manche de la Coupe du Monde à la Citadelle de Namur

Champion d'Europe au même endroit il y a deux ans, Michael Vanthourenhout est venu à bout de la résistance d'abord d'Emiel Verstrynge, 22 ans. Le jeune espoir, vainqueur sur la Citadelle ces deux dernières années dans sa catégorie, a mené la vie dure à Vanthourenhout qui a finalement pu émerger malgré le retour de Toon Aerts qui l'a défié à son tour dans les derniers tours de circuit.

Vice-champion d'Europe et du monde espoirs sortant, Emiel Verstrynge a finalement terminé 3e à l'issue de neuf tours d'un parcours boueux de 2680m. Deux Néerlandais complètent le top 5 avec Pim Ronhaar, 4e et Tibor del Grosso, 5e. La course a été marquée aussi par l'abandon d'Eli Iserbyt. Le champion de Belgique se plaignait de la hanche ou de la jambe gauche et a mis pied à terre au 3e tour.