Il est mort de rire: Daniel Ricciardo se moque de Max Verstappen en le comparant... à un personnage de l'Âge de glace

Daniel Ricciardo manque sur le plateau de la Formule 1. L'Australien et son éternel sourire étaient toujours les premiers à faire des blagues et mettre la bonne humeur.

Pendant un temps libre, l'Australien, accompagné de Sergio Perez et Max Verstappen, le deux pilotes officiels de l'écurie, s'est amusé à faire une comparaison entre le double champion du monde et... Sid du dessin animé L'Âge de glace. Visiblement, Ricciardo est très fier de sa blague et hurle de rire devant la tête dépitée de son ancien coéquipier.

Selon vous, il y a vraiment une ressemblance entre eux ?