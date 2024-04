La saison 2025 commencera le 16 mars en Australie, le GP de Belgique le 27 juillet

La saison 2025 marquera le 75e anniversaire du championnat. Pour la première fois depuis 2019, Melbourne sera le théâtre de la manche d'ouverture. Afin de créer un meilleur flux géographique, il y aura ensuite un enchaînement Chine (23 mars)-Japon (6 avril). Viendront ensuite le Bahreïn (13 avril) et l'Arabie saoudite (20 avril) avant le premier des trois Grands Prix sur le sol américain, à Miami (4 mai). Un triptyque européen suivra avec Imola en Italie (18 mai), Monaco (25 mai) et l'Espagne (1er juin). Le Canada (15 juin) précèdera un bloc européen avec l'Autriche (29 juin), la Grande-Bretagne (6 juillet), la Belgique (27 juillet) et la Hongrie (3 août). Une pause estivale de trois semaines sera alors effectuée.

A la reprise, place aux Pays-Bas (31 août) et à l'Italie à Monza (7 septembre) avant l'Azerbaïdjan (21 septembre) et à Singapour (5 octobre). La F1 prendra alors la direction de l'Amérique, avec Austin aux Etats-Unis (19 octobre), le Mexique (26 octobre), le Brésil (9 novembre) et le troisième Grand Prix sur le sol américain, Las Vegas (22 novembre). La saison s'achèvera au Moyen-Orient avec le Qatar (30 novembre) et Abu Dhabi (7 décembre), qui accueillera à nouveau la dernière manche de la saison.