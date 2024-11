Un peu plus dans l'histoire: Max Verstappen bat un incroyable record de Michael Schumacher

Si Verstappen est une nouvelle fois sacré, la Formule 1 ne connaîtra un potentiel nouveau leader du championnat qu'au lancement de la saison suivante en Australie. Le natif d'Hasselt deviendrait alors le premier pilote de l'histoire à franchir la barre des mille jours en tant que leader.

Max Verstappen a déjà établi d'autres records. Il est ainsi le plus jeune vainqueur d'une course de l'histoire, il a obtenu le plus grand nombre de victoires en une saison et le plus de victoires consécutives. Il a également été couronné champion du monde avec la plus grande avance jamais enregistrée.