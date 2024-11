C'est le grand ménage chez Kick Sauber: l'écurie de F1 va changer ses deux pilotes en 2025

La fin d'une ère

En provenance de l'écurie Mercedes, avec laquelle il a remporté 10 Grands Prix entre 2017 et 2021, Valtteri Bottas, qui a disputé plus de 240 courses en F1, "a été une force motrice, tirant vers le haut son équipier et l'équipe grâce à son expérience inégalée et son enthousiasme, son expertise technique inestimable et son esprit combatif", a salué Sauber-Ferrari dans un communiqué.

Mais, "après des échanges ouverts et constructifs, nous avons conclu que les conditions ne pouvaient être réunies et nous sommes tombés d'accord qu'il était temps de nous séparer", a ajouté le patron de l'écurie, Mattia Binotto. Quant à Zhou, premier pilote chinois de l'histoire de la F1, il a formé avec son coéquipier une paire "solide", selon Sauber, insistant sur le fait que les deux parties étaient "déterminées" à terminer la saison "de la meilleure manière".

"Je vais maintenant me concentrer sur la prochaine étape de ma carrière: j'ai encore beaucoup de combats à mener et je suis désireux de continuer à progresser", a de son côté commenté Zhou. Avec ces deux pilotes, Alfa Romeo a connu sa meilleure saison en 2022, terminant 6e (sur 10) avec 55 points, avant de connaître une régression - 9e avec 16 points en 2023, et encore aucun point au compteur cette année.

L'écurie Sauber deviendra Audi en 2026, saison qui sera marquée par un changement de réglementation moteur en F1. La marque aux quatre anneaux, qui fait partie de la galaxie Volkswagen, n'a encore jamais été engagée dans la catégorie reine des sports automobiles.