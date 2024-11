"Ils ont foncé à l'aéroport ?": le gros taquet de Max Verstappen après sa victoire à Interlagos

Max Verstappen l'a fait. Le pilote néerlandais a remporté le GP du Brésil en s'élançant de la 17ème place, hier, au prix d'une remontée magnifique. Il est vrai que les circonstances de course l'ont aidé à poursuivre la remontée, mais en attendant, le pilote Red Bull a pris un peu plus le large en tête du classement et se dirige tout droit vers une quatrième couronne mondiale.

En conférence de presse après la course, Verstappen a profité de ce succès pour s'en prendre à la presse britannique, dont il semble penser qu'ils sont trop souvent derrière Lando Norris, son rival pour le titre. Les médias anglais n'étaient, en effet, pas très présents dans la salle de presse d'Interlagos après la course. Ce qui a étonné Verstappen. "J'ai une question rapide, je suis content de vous voir ici, mais où est la presse britannique ? Ils ont foncé vers l'aéroport ? Ou ils ne savent pas où se déroule la conférence de presse ?", a-t-il ironisé, provoquant un fou-rire dans la salle.