"La pire course", "Je serais heureux de m'en aller": l'énorme coup de gueule de Lewis Hamilton après le GP du Brésil

Lewis Hamilton a semblé totalement perdu au Brésil, ce week-end. Le pilote anglais, pourtant très à l'aise dans des conditions pluvieuses comme celles que l'on a connu le week-end dernier, n'a jamais su trouver le rythme avec sa Mercedes. 10ème à l'arrivée dimanche, le septuple champion du monde est apparu totalement désemparé, en s'en prenant à sa voiture à la fois à la radio et devant la presse.

Dès la fin de la course, à la radio, le Britannique n'a pas mâché ses mots. "C'était un week-end désastreux. C'est la pire voiture qu'on ait eue cette année", a-t-il détaillé, soulignant ensuite la belle persévérance du personnel de Mercedes pour tenter d'améliorer la situation. Peu après, en se présentant face à la presse, Hamilton en a rajouté une couche. "C'est comme conduire une planche de bois, tu n'as aucune suspension. Les pneus rebondissent partout, tu ne peux jamais exploiter ta pleine puissance", a-t-il regretté. "Je crois que c'est la pire course que l'on ait jamais eue. Honnêtement, je serais heureux de m'en aller et de partir en vacances", a-t-il conclu, dans des propos rapportés par le Daily Mail.