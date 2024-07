"Il passe la moitié de la nuit à jouer": Red Bull punit Max Verstappen en le privant de jeu vidéo

Chez Red Bull, on impute cette relative nervosité à une activité annexe. Max Verstappen est aujourd'hui un simracer, ce qui signifie qu'il joue à des jeux vidéo de simulation automobile, notamment iRacing, pour une structure professionnelle. Il participe à diverses courses d'endurance, comme ce fut le cas le week-end dernier. Son simulateur, installé dans sa chambre d'hôtel en plein GP de Hongrie, lui a permis de prendre le volant virtuellement aux 24h de Spa... en pleine nuit, entre le samedi et le dimanche.

Le GP de Hongrie va laisser quelques traces chez Max Verstappen. Le triple champion du monde de Formule 1 y a vécu un week-end compliqué, en terminant en cinquième position après une course agitée, marquée par un accrochage avec Lewis Hamilton. Il avait aussi surpris tout le monde avec plusieurs échanges animés avec son ingénieur de course.

Ce qui ne plaît pas vraiment en interne.

Une sanction immédiate

Helmut Marko, le conseiller de Red Bull et proche de Max Verstappen, a avoué dans SpeedWeek qu'une décision avait été prise pour éviter que de telles participations ne se répètent, surtout à de telles heures. "Max Verstappen s'est montré plutôt irritable ce week-end, et il est clair que les critiques n'ont pas tardé à fuser, ce qui n'est pas étonnant quand on sait qu'il passe la moitié de la nuit à jouer en simracing", a-t-il admis dans les colonnes du média.

"Sa session de simracing en Hongrie à une heure tardive s'explique par l'absence d'un pilote de son équipe. Nous avons tout de même convenu qu'il ne ferait plus de simulations aussi tard à l'avenir", a-t-il ensuite confirmé. Comprenez que Max Verstappen ne pourra plus jouer aux jeux vidéo de nuit, du moins lorsqu'il est en week-end de course. Il avait pourtant su gagner à Imola quelques heures après avoir piloté de nuit sur son jeu vidéo.

La mise au point est limpide.