Lewis Hamilton se sépare de sa coach personnelle

Lewis Hamilton a mis fin à son association avec sa coach personnelle Angela Cullen. Au cours des sept dernières années, la Néo-Zélandaise accompagnait le Britannique sur les circuits de Formule 1, en tant que physiothérapeute et assistante. Au cours de cette période, le Britannique de 38 ans a remporté quatre de ses sept titres mondiaux.

"Je suis heureuse d'annoncer aujourd'hui que je me lance dans une nouvelle aventure", a déclaré de son côté Cullen, 48 ans, qui fut internationale de hockey..

"Je suis devenu un athlète plus fort et une meilleure personne grâce à elle", a écrit Hamilton sur Instagram. "Angela m'a poussé au cours des sept dernières années à devenir une meilleure version de moi-même. Merci pour tout, 'Ang'."

La raison de la séparation, qui intervient 7 ans jour pour jour après le début de leur collaboration, n'est pas connue. Toto Wolff, le patron de Mercedes, a donné un indice. "Nous évoluons tous en tant que personnes, en tant qu'organisation. Et quand les choses ne fonctionnent plus, il faut être honnête et changer quelque chose".

Lewis Hamilton n'a pas remporté de Grand Prix la saison dernière une première dans sa carrière. Le contrat du britannique avec Mercedes s'achève à la fin de la saison.