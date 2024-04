L'Italien Andrea Kimi Antonelli va effectuer ses débuts en F1 lors d'essais avec Mercedes

L'Italien sera au volant d'une Mercedes 2021, a précisé Wolff. "Nous voulons lui donner la sensation de ce à quoi ressemble une très bonne voiture, et ensuite nous allons le mettre dans la voiture 2022 pour voir quelle est la différence ! Je suis très enthousiaste et heureux de le voir dans une Formule 1. Il est avec nous depuis qu'il a 11 ans. J'ai une photo de lui debout à côté de moi sur la console centrale alors qu'il était un petit garçon en karting, et maintenant je suis très fier d'assister à son développement en tant que pilote de Formule 1", a notamment déclaré le boss de Mercedes.

D'autres pilotes de la filière Mercedes sont actuellement en Formule 1: George Russell (Mercedes) et Esteban Ocon (Alpine).