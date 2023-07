Max Verstappen partira en tête de la course sprint devant Oscar Piastri et Carlos Sainz

Max Verstappen (Red Bull) a réussi le meilleur temps de la séance de qualifications pour la course sprint, le Sprint Shootout, du Grand Prix de Belgique, la 12e manche du championnat du monde de Formule 1. Le Néerlandais a couru les 7,004 kilomètres du circuit de Spa-Francorchamps en 1:49.056.

Le trio de tête se tient dans un mouchoir de poche puisque l'Australien Osca Piastri (McLaren) est à 11/1000e de Verstappen, et l'Espagnol Carlos Sainz (Ferrari) à 25/1000e du double champion du monde en titre. Sur une piste qui a séché au fur et à mesure des sessions, les temps des pilotes se sont progressivement améliorés. Le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari, +0.195) et le Britannique Lando Norris (McLaren, +0.333) complètent le top-5.

Suivent ensuite le Français Pierre Gasly (Alpine), le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes) et le Mexicain Sergio Pérez (Red Bull), sous la seconde. Le Français Esteban Ocon (Alpine) partira 9e, devant le Britannique George Russell dont l'accident en fin de 2e partie de qualifications a provoqué la fin prématurée de celle-ci.