"Une des meilleures sensations de ma vie": les confidences géniales de Lewis Hamilton après ses débuts chez Ferrari

"J'ai eu la chance de vivre de nombreuses premières fois dans ma carrière, du premier test à la première course, en passant par le 1er podium, première victoire et championnat, alors je ne savais pas combien de premières fois j'avais encore à vivre" a déclaré Hamilton. "Mais piloter une Ferrari pour la première fois ce matin a été l'une des meilleures sensations de ma vie", a poursuivi le septuple champion du monde de F1.

Malgré le brouillard et l'humidité, les fans ont pu voir le Britannique de 40 ans et son casque jaune depuis un pont surplombant la piste, tout près du quartier général de Ferrari à Maranello. "Lorsque j'ai démarré la voiture et franchi la porte du garage, j'ai eu le plus grand des sourires", a ajouté Hamilton. "Cela m'a rappelé la toute première fois que j'ai testé une monoplace de F1, c'était un moment tellement spécial et exaltant, et me voilà, presque 20 ans plus tard, en train de ressentir à nouveau ces émotions."