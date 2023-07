Verstappen contraint à une nouvelle remontée pour s'imposer à Spa et poursuivre sa série

Cela ne devrait pas trop émouvoir Verstappen: l'an dernier, le Néerlandais né Hasselt s'était imposé à Francorchamps depuis une lointaine 14e place sur la grille, en raison d'un changement de moteur au-delà du quota autorisé et d'un élément de la boîte de vitesses non autorisé. Et sa démonstration en qualifications, où il a relégué Charles Leclerc à 820/1000e laisse peu de doutes sur ses ambitions et sa forme, alors qu'il peut aligner un huitième succès de rang cette saison, se rapprochant du record (9) de Sebastian Vettel en 2013.

La pénalité infligée à Verstappen profite à Charles Leclerc, qui s'élancera depuis la pole position. Le Monégasque a l'occasion de donner des couleurs à une saison difficile pour Ferrari. Il s'est imposé en 2019 sur l'emblématique circuit ardennais. Il aura à ses côtés le Mexicain Sergio Perez (Red Bull). Le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes) et l'Espagnol Carlos Sainz (Ferrari) composeront la deuxième ligne.