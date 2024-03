Zak Brown prolonge son contrat à la tête de McLaren Racing jusqu'en 2030

Arrivée en tant que directeur général, Zak Brown a ensuite été promu directeur exécutif en 2018. "Je suis très excité de continuer à diriger McLaren Racing et de faire partie d'une équipe avec une telle histoire", s'est-il félicité. "Nous allons continuer de pousser les limites du sport moteur, et de nous battre pour les meilleures performances sur et hors de la piste."

Sous son ère, l'équipe basée à Woking en Angleterre a redressé la barre, passant de la 9e place au classement constructeurs de F1 en 2017, à la 6e place l'année suivante puis la 4e en 2019. Elle n'a depuis jamais fait pire qu'une 5e place au championnat (en 2022).