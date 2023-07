Fracture de la clavicule pour Jago Geerts à la suite d'une chute en Finlande

Le pilote de motocross Jago Geerts (Yamaha) s'est cassé la clavicule gauche dimanche à la suite d'une lourde chute dans la première course MX2 du GP de Finlande à Vantaa, la 14e manche de la saison dans le championnat du monde de motocross. Son équipe en a fait l'annonce après la course.

Geerts a dû abandonner et sera absent pour une durée encore inconnue. Il avait réussi à atteindre la 2e place du championnat du monde devant le Néerlandais Kay De Wolf (Husqvarna), à 13 points du leader italien Andrea Adamo (KTM).

Le triple vice-champion du monde, qui a récemment remporté le GP des Flandres à Lommel pour la troisième année consécutive, n'a pas pu éviter un pilote tombé juste devant lui au premier tour, et est passé par-dessus son guidon. Il a pu quitter la piste par ses propres moyens, mais les examens médicaux ont révélé une fracture.

C'est ce dernier qui a remporté la première course à Vantaa, devant l'Allemand Simon Laengenfelder et Liam Everts (KTM). Lucas Coenen (Husqvarna) a terminé 5e, son frère jumeau Sacha Coenen (KTM) 9e. En MXGP, la victoire dans la première course est revenue au Français Romain Febvre (Kawasaki). Jeremy Van Horebeek (Honda) a terminé 9e.