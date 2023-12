Frédéric Vervisch quitte Audi pour devenir pilote officiel Ford dès 2024

Suite à l'arrêt de l'implication d'Audi Sport dans ses programmes GT3 et TCR, Frédéric Vervisch a annoncé la fin de sa collaboration avec le constructeur allemand qu'il représentait officiellement depuis plusieurs années. Le Courtraisien a ainsi imité d'autres pilotes Audi qui sont partis à la concurrence.

"Mon chapitre en tant que pilote Audi Sport est maintenant terminé", a commenté Vervisch. "Mais je suis fier de sept saisons inoubliables. Je suis heureux de terminer tout cela avec une victoire à Macao comme dernier cadeau. Aucun mot ne peut exprimer à quel point je suis reconnaissant pour les belles opportunités que m'a offertes Audi Sport. Merci tant aux équipes de course, coéquipiers, collègues,... Et en particulier Dirk Spohr, Chris Reinke et Dieter Gass ! Merci d'avoir cru en moi".

Dans la foulée, Vervisch a annoncé qu'il avait été recruté par Ford Performance qui fait son grand retour en GT3 avec ses nouvelles Mustang en 2024. Il devient pilote officiel de la marque américaine aux côtés de huit autres pilotes de renom. Son programme exact n'est pas encore connu, mais il est déjà certain qu'il disputera le Rolex 24 à Daytona, dans la catégorie GTD Pro, aux côtés de l'Allemand Dirk Müller et de l'Américain Joey Hand.