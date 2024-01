Guillaume de Mevius grimpe à la 5e place: "Mon approche prudente a porté ses fruits"

Guillaume de Mevius et Xavier Panseri (Toyota Hilux) ont terminé à la huitième place de la sixième étape du Dakar, la 48 heures chrono, et ont grimpé au cinquième rang du général. Le duo a opté pour une approche prudente et a été récompensé.

"J'ai trouvé que c'était fantastique de vivre une fois cela", a confié De Mevius après l'étape étalée sur deux jours, jeudi et vendredi. "L'ambiance dans le bivouac particulièrement agréable. Nous avons bien dormi dans les dunes. La soirée de jeudi était à la fois très spéciale et très belle."

Plus tôt dans la journée, De Mevius avait été un peu malade. "Monter et descendre constamment les dunes m'a donné la nausée pendant un moment", a confié le pilote belge. "Mais je n'ai pas vraiment souffert. C'était une étape très dure durant laquelle nous avons roulé prudemment. Au début, nous avons roulé à un rythme soutenu avant de ralentir un peu pour épargner la voiture. Une étape de presque 600 kilomètres avec seulement des dunes a une influence sur les gens et la machine. Il était conseillé de ne pas faire de folies. L'année dernière, il y avait aussi une étape dans le 'Empty Quarter', mais elle était plus facile et n'était pas comparable à ce que nous avons vécu aujourd'hui."