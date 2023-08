Jacky Ickx est l'invité vedette du 1er Spa-Francorchamps Revival

Le 1er Spa-Francorchamps Revival est l'événement premium qui rythmera la rentrée entre Spa et Francorchamps. Cette manifestation programmée les jeudi 7, vendredi 8 et samedi 9 septembre annonce la présence de Jacky Ickx lors de la journée de jeudi, qui aura lieu sur le Circuit de Spa-Francorchamps.

"Je serai en effet présent le jeudi 7 septembre, à l'occasion de cette journée exceptionnelle sur le Circuit de Spa-Francorchamps", commente Jacky Ickx. "Pensez donc, les participants au 1er Spa-Francorchamps Revival pourront profiter de 8 heures de roulage, sans retenue, sur cette piste mythique et centenaire. Je pense réellement que nous allons passer une journée exceptionnelle dans un cadre tout simplement majestueux. Et en début de soirée, toutes les voitures reprendront la direction de Spa en convoi, à l'occasion d'une grande parade n'ayant aucune chance de passer inaperçue. La fête pourra alors se poursuivre au cœur de la ville d'eau…"

Dirigé par l'équipe organisatrice de Jean-Pol Piron et Alain Degen, le Spa-Francorchamps Revival consistera en un GT Tour les jeudi et vendredi, avec au programme les séances de roulage sur le Circuit de Spa-Francorchamps, en collaboration avec Curbstone Events, ainsi qu'une balade sans la moindre notion de compétition, sur des routes parfaitement adaptées à l'événement et aux voitures présentes. Une Preview pour les participants aura lieu le mercredi 6, dans l'après-midi, au Circuit de Spa-Francorchamps.