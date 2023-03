Lappi devance Ogier au terme de la deuxième journée, Thierry Neuville 4e

Le Gallois Elfyn Evans (Toyota) est en embuscade, 3e à 30.1 juste devant le pilote belge qui "attendait mieux" de cette journée. "Nous avons connu trop de situations qui nous ont fait perdre du temps. Dans l'ES4, on a connu une grosse touchette à la sortie d'une bosse, et on a perdu l'hybride. Dans l'ES9, l'amortisseur arrière droit était complètement bloqué."

Tenant du titre, le Finlandais Kalle Rovanperä (Toyota) est 5e à 59.7 secondes.

La journée s'est terminée par une étape urbaine, un circuit de 1,3km dans la ville de León où l'Espagnol Daniel Sordo (Hyundai) a été le plus rapide. Il est 6e au général.