Modifications au règlement en MXGP et MX2, la course qualificative rapportera des points

La course qualificative du samedi rapportera désormais des points au championnat du monde de motocross en MXGP et MX2, ont annoncé Infront Moto Racing et FIM, les organisateurs, samedi. C'est la principale des modifications apportées au règlement pour cette saison 2023 qui s'élancera le 12 mars de Villa La Angostura avec le GP de Patagonie-Argentine.