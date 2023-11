MotoGP/Malaisie: le mano a mano entre Bagnaia et Martin continue

"On avait besoin de faire le maximum et ce n'était pas suffisant pour gagner aujourd'hui. Je n'avais pas un bon feeling sur la moto", a déclaré Bagnaia.

- Bastianini protège Bagnaia -

Et le tableau aurait même être plus noir si son coéquipier et compatriote Enea Bastianini, qui était plus en rythme, ne l'avait pas protégé. Respectant les consignes de son équipe Ducati, le champion du monde 2020 de Moto2 n'a jamais attaqué Bagnaia et a empêché les KTM de l'Australien Jack Miller et du Sud-Africain Brad Binder de venir jouer les trouble-fêtes.

Alors que l'on attendait plutôt les deux motos autrichiennes dans le rôle d'arbitre du duel Bagnaia-Martin, c'est Alex Marquez, en verve depuis le début du week-end, qui a tiré son épingle du jeu. Parti en quatrième position, le Catalan a réalisé une course superbe pour décrocher son deuxième succès en sprint de la saison après Silverstone en août.