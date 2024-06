Sébastien Ogier et son copilote impliqués dans un accident en Pologne

Le multiple champion du monde de rallye français Sébastien Ogier et son copilote Vincent Landais ont été impliqués dans un accident de la route lors d'une reconnaissance avant le rallye de Pologne et passent des contrôles médicaux, a indiqué mardi leur équipe Toyota.

"Seb et Vincent ont été impliqués dans un accident de la route lors de reconnaissances pour le Rallye de Pologne et ont été emmenés pour des contrôles médicaux", a indiqué l'écurie sur le réseau social X.

"L'incident s'est produit alors qu'il se familiarisait avec l'un des itinéraires du rallye de Pologne", a indiqué Polsat News, ajoutant que "Sébastien Ogier et son copilote ont été transportés à l'hôpital. Deux autres personnes ont été blessées dans l'accident"

Ogier, 40 ans, et Landais, 32 ans, ne disputent que quelques épreuves du championnat du monde WRC cette saison. Le pilote français est 4e au classement général et a remporté deux rallyes d'affilée en Croatie fin avril et au Portugal mi-mai.