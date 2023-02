Stoffel Vandoorne 7e au Cap où le Portugais Da Costa s'impose devant Vergne et Cassidy

Stoffel Vandoorne (DS-Penske) a terminé en 7e position de la 5e manche du championnat du monde de Formule E, samedi au Cap en Afrique du Sud. Son meilleur résultat de la saison. Le champion du monde en titre de cette compétition de monoplaces électriques a franchi le drapeau à damiers avec 4.210 secondes de retard sur le vainqueur Antonio Félix Da Costa. Le Portugais a décroché sa 8e victoire en carrière et la première au volant d'une Porsche qu'il a rejoint cette saison. Il a devancé de 281/1000e de seconde le coéquipier de Vandoorne, le Français Jean-Eric Vergne. Le Néo-Zélandais Nick Cassidy (Envision) a pris la 3e place à 1.808 seconde.

L'Allemand Pascal Wehrlein (Porsche), qui a abandonné, reste leader du championnat avec 80 points. Il devance le Britannique Jake Dennis (Andretti), 13e en Afrique du Sud, qui en a 62 et désormais Vergne qui totalise 50 points. Da Costa est 4e (46) et Cassidy 5e (43). Avec 6 points supplémentaires, Vandoorne comptabilise désormais 11 unités et pointe au 13e rang.

La 6e des 16 courses se disputera le 25 mars à Sao Paulo au Brésil.