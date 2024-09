39 nouveaux terrains, une surface presque triplée: l'incroyable projet d'agrandissement de Wimbledon

Les plans avaient été soumis pour la première fois en 2021, mais le projet s'était heurté à une forte opposition locale de la part notamment de l'association "Save Wimbledon Park" et de manifestants écologistes. Le All England Club avait de son côté justifié son projet d'extension par la volonté d'organiser les qualifications du tournoi, qui se déroulent actuellement à Roehampton à environ cinq kilomètres, sur le site même de Wimbledon.

La proposition du All England Club, qui organise le tournoi de tennis sur gazon de Wimbledon, de construire 39 nouveaux courts, dont un d'une capacité de 8.000 places, sur le site adjacent de l'ancien Wimbledon Park Golf Club a été approuvée vendredi par le maire adjoint de Londres chargé de l'urbanisme, Jules Pipe.

"Nous sommes impatients de travailler avec toutes les parties pour donner vie à cette vision, en réalisant l'une des plus grandes transformations sportives de Londres depuis les Jeux olympiques de 2012 et en assurant l'avenir de Wimbledon au sommet du sport mondial", a déclaré la présidente du All England Club Debbie Jevans