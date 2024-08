Amanda Anisimova contre Jessica Pegula en finale à Toronto

Pegula, 30 ans, défendra son titre à l'Omnium National Bank Open, qui se joue en alternance à Montréal et Toronto, après sa victoire en 2023 à Montréal. Elle disputera la 12e finale de sa carrière et tentera d'ajouter un sixième titre après Washington (2019), Guadalajara (2022), Montréal et Séoul en 2023 et Berlin en juin dernier.