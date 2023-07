Après un match disputé, Rune se défait de Dimitrov et file en quarts

Le Danois Holger Rune (ATP 6) a éliminé lundi le Bulgare Grigor Dimitrov (ATP 24) en quatre sets, 3-6, 7-6 (8/6), 7-6 (7/4), 6-3, et 3h24 de jeu à Wimbledon. Après un match très disputé, Rune accède aux quarts de finale du Grand Chelem londonien sur gazon.

Après un premier set (3-6) remporté en 55 minutes grâce notamment à un break pour mener 3-5, Dimitrov était toujours en bonne posture dans le deuxième set en faisant le break dès le troisième jeu. Rune est finalement remonté au score, défaisant l'avance à 4-4 et un jeu décisif a ensuite été nécessaire. Rune y a gaspillé deux balles de sets avant de finalement s'imposer (8/6).

Dans le troisième set, aucun des deux joueurs n'est parvenu à prendre un break à l'autre et la décision s'est une nouvelle fois faite au tie break, que Rune encore gagné (7/4). Le Danois a dominé plus largement dans la dernière manche, faisant le break dans le sixième jeu et remportant le set (6-3).