Aryna Sabalenka, 2e mondiale, éliminée en quarts de finale par Sorana Cirstea

Suprise à Miami: Aryna Sabalenka, 2e mondiale, qui était 2e tête de série du WTA 1000 floridien doté de 8,8 millions de dollars, a été éliminée mercredi en quarts de finale. Il a été battue 6-4, 6-4 par la Roumaine de 32 ans Sorana Cirstea, 74e mondiale. La rencontre a duré 1 heure et 25 minutes.

La Bélarusse de 24 ans, victorieuse à l'Open d'Australie et qui restait sur une défaite en finale d'Indian Wells, où la Kazakhe Elena Rybakina a pris sa revanche de Melbourne, a été trahie par trop d'irrégularités dans son jeu, ayant engendré beaucoup de nervosité, et vice-versa.

Plus constante et solide dans les échanges, Cirstea, qui a aussi eu le scalp de Caroline Garcia (WTA 4) au 2e tour, a profité de la fébrilité de son adversaire au service et en revers, parvenant à la breaker à deux reprises pour empocher la première manche en 36 minutes.