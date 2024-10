ATP: à 39 ans, Wawrinka s'offre Rublev et passe en demies à Stockholm

"Pour un vieil homme ce n'est pas si mal": à 39 ans, le Suisse Stan Wawrinka, actuellement 217e mondial, a battu le Russe Andrey Rublev, 7e mondial, pour s'offrir une place en demi-finale du tournoi ATP 250 de Stockholm vendredi.

Depuis l'été 2023, l'Helvète n'avait pas réussi une telle série de trois victoires consécutives. En Suède, il s'est débarrassé de l'Américain Brandon Nakashima (38e mondial), de l'Espagnol Alejandro Davidovich Fokina (64e) et donc d'un membre du Top 10, chose qui ne lui était plus arrivée depuis plus d'un an.