ATP Buenos Aires: Carlos Alcaraz s'impose dans son premier match de l'année

L'ancien N.1 mondial de tennis, Carlos Alcaraz a réussi sa rentrée sur le circuit ATP, mercredi à Buenos Aires. Malgré la perte du deuxième set, l'Espagnol a battu le Serbe Laslo Djere (ATP 57) 6-2, 4-6, 6-2, en 2 heures de jeu, au deuxième tour de l'Open d'Argentine, une épreuve ATP 250 jouée sur terre battue et dotée de 626.595 dollars.

Désormais N.2 mondial, derrière Novak Djokovic, le Murcien de 19 ans n'avait plus joué depuis trois mois et son élimination en quarts de finale du Masters 1000 de Paris par Holger Rune. Il a souffert successivement d'une blessure aux abdominaux, qui l'a privé du Masters, et une autre aux ischio-jambiers, qui l'a obligé à renoncer au début de l'année à l'Open d'Australie.

"C'est un sentiment formidable de gagner à nouveau", a déclaré Alcaraz après le match. "Cela a été une longue période pour moi, sans compétition, sans match, juste en train de récupérer. Finalement, j'ai obtenu ma première victoire de 2023."

Dispensé de premier tour dans la capitale argentine en tant que première tête de série, Alcaraz rencontrera en quarts de finale un autre Serbe, Dusan Lajovic (ATP 90), passé par les qualifications, qui n'a eu aucun mal à se défaire de l'Argentin Camilo Ugo Carabelli (ATP 127) en huitièmes de finale.

La deuxième tête de série le Britannique Cameron Norrie (ATP 12) a été contraint de jouer pendant près de trois heures par l'invité argentin Facundo Diaz Acosta (ATP 191) avant de s'imposer 4-6, 7-5, 7-6 (8/6). Diaz Acosta est passé à deux points de la victoire à trois reprises mais n'a pas réussi à capitaliser. Norrie affrontera un autre Argentin en quarts de finale Tomas Martin Etcheverry (ATP 82) qui s'est imposé 4-6, 6-1, 6-2 aux dépens de l'Espagnol Roberto Carballes Baena.