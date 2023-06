Austin Krajicek, nouveau N.1 mondial: "Sander et Joran vous avez joué un super tournoi"

Austin Krajicek, l'Américain de 32 ans, vainqueur de son premier tournoi du Grand Chelem en double samedi soir à Roland-Garros aux dépens de Sander Gillé et Joran Vliegen (6-3, 6-1) s'est exprimé après avoir reçu son trophée: "Sander, Joran vous avez réalisé un super tournoi. Je vous garantis que vous reviendrez et gagnerez d'autres titres. Merci Ivan (Dodig, son partenaire). On s'est battus douze mois pour avoir une autre occasion d'être présents ici (ils ont été battus ensemble il y a douze mois en finale à Roland-Garros). C'est un tournoi fantastique. Paris est mon endroit préféré pour jouer au tennis."

Ivan Dodig, qui a décroché son 2e titre en double messieurs (après 2015) et le 4e à Paris (avec le double mixte en 2018 et 2019) s'est ensuite exprimé. "Je voudrais remercier mon partenaire (Austin Krajicek). Demain tu sera N.1 et tu le mérites. Bravo Sander et Joran vous avez joué une super semaine. Continuez comme cela. Vous entrez dans le top 10. Vous allez avoir d'autres occasions". Le Croate a aussi réglé ses comptes avec les organisateurs parisiens. "Je suis triste aujourd'hui parce que durant cette quinzaine je n'ai pas eu le même traitement que les autres. Tout le monde devrait avoir le même traitement. Moi j'ai dû utiliser durant la quinzaine des taxis comme n'importe quel touriste. J'ai dû attendre mon taxi 40 minutes et j'ai manqué l'échauffement. J'ai gagné quatre titres ici. Ce tournoi devrait traiter tout le monde de la même manière. J'espère que ce sera le cas l'année prochaine."