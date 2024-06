Bergs, battu par Dimitrov: "Ce Roland-Garros a été un grand succès. Une grande fête !"

"J'ai peut-être perdu, mais ce fut une vraie bagarre", a-t-il confié en conférence de presse. "Et c'est positif. Ce match représentait une nouvelle opportunité de franchir une étape. La porte n'était pas encore totalement ouverte, mais c'est une confirmation supplémentaire que je suis sur la bonne voie. Je l'avais déjà montré contre Nadal (au tournoi ATP Masters 1000 de Rome, NDLR). Et maintenant contre Dimitrov. Je suis en train de me préparer à passer un nouveau cap."

Zizou Bergs peut en effet être fier de son parcours sur la terre battue parisienne. Contraint de passer par les qualifications, le natif de Lommel aura gagné cinq matches et rivalisé avec le 10e joueur mondial pour repartir avec l'assurance d'intégrer le Top 100 à l'ATP, au 80e rang, au lendemain du tournoi.