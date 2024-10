Bergs et Blockx sont des "partenaires d'entraînement fantastiques"

Bergs, 25 ans, a six ans de plus que Blockx. Les deux ont appris à se connaitre à Wilrijk. "Nous nous entraînons ensemble depuis longtemps", a confirmé Bergs. "Lors de notre premier entraînement, Alexander avait peut-être dix ans, mais je voyais déjà ses qualités. Il y avait une énorme différence de puissance, mais je ne pouvais pas à le faire sortir du court. Déjà à l'époque, il savait très bien lire le jeu. C'est encore une grande qualité. Il peut aussi très bien contrer, malgré sa taille (1m91, ndlr). Il a beaucoup de vitesse et voit très bien. En plus, il possède un énorme coup droit. Il peut réussir un coup gagnant à tout moment. Il a vraiment tout pour atteindre un très haut niveau."

Blockx aussi n'a pas tari d'éloges sur son compatriote Bergs. "Je suis arrivé ici à Wilrijk à l'âge de huit ans et Zizou a toujours été un exemple. J'ai toujours vu en lui un jour du top. Il n'y avait pas beaucoup de joueurs avec autant de potentiel. Il a toujours été mon idole."