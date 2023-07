Bonaventure : "Un court de tennis est probablement le dernier endroit où je voudrais être"

Rien ne va plus pour Ysaline Bonaventure (WTA 91). La Stavelotaine, 28 ans, a ainsi subi une nouvelle déception dans une saison très difficile, mercredi à Londres, en s'inclinant au premier tour à Wimbledon contre la Chinoise Zhuoxuan Bai (WTA 191), issue des qualifications, et qui jouait à 20 ans son premier match dans un tournoi du Grand Chelem.

"Un court de tennis est probablement le dernier endroit où je voudrais être à l'heure actuelle", a-t-elle confié sur son compte Instagram après sa défaite 7-6 (7/0) et 6-1 dans un match arrêté la veille par la pluie alors qu'elle était menée un set et 4-0. "Peu importe que ce soit Wimbledon ou Roland-Garros. J'ai rencontré beaucoup de difficultés à apprécier le tennis ces derniers temps et ma santé mentale est ma priorité à l'heure actuelle."

"J'ai besoin de temps pour réfléchir", a-t-elle poursuivi, après avoir témoigné à plusieurs reprises de son mal-être par des "Qu'est-ce que je fous là ? J'arrive à tenir six jeux" ou "Pourquoi je suis là ?" sur le court. "Je vais dès lors prendre le temps de déterminer ce que je veux et ce qui me rend véritablement heureuse, et s'il s'agit du tennis ou non. Je vais trouver la paix. À bientôt et profitez de la vie", a-t-elle conclu.