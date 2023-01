BW Open - Gauthier Onclin: "Le plus important, c'est ce qui va arriver maintenant"

(Belga) Le 11e match en 11 jours aura été de trop. Gauthier Onclin (ATP 338) n'a pu réaliser l'exploit d'éliminer le N.1 belge et 50e mondial David Goffin samedi en demi-finales du BW Open, nouveau venu dans le calendrier des tournois ATP Challenger qui se dispute en salle, sur surface dure et qui offre une rémunération de 145.000 dollars. Il s'est incliné 7-6 (7/3), 6-2 après avoir offert une remarquable réplique et un jusqu'au boutisme indéfectible à l'image des 8 balles de match qui ont été nécessaires à Goffin pour conclure la rencontre.

"David, c'est la première tête de série. Aujourd'hui, je savais que cela allait être un très gros match. Je voulais surtout prendre du plaisir. Le premier set a été super bon, surtout mon jeu de service. J'ai bien servi, j'ai bien joué mon coup droit. C'était le plan de jeu. Il était au-dessus dans le tie-break. Le 2e set a été un peu trop rapide à mon goût. Lui a été encore plus solide", a déclaré Gauthier Onclin. "Mon bilan de la semaine ? Je suis fatigué. Mais mon corps a plus ou moins tenu. Ce fut une semaine fantastique. Le plus important c'est ce qui va arriver maintenant. Il ne faut pas que ce soit un coup dans l'eau. Il faudra enchaîner pour entrer dans le top 240 (la limite habituelle pour entrer dans les qualifications des tournois du Grand Chelem, NDLR) et continuer toute l'année dans cette voie-là", ajoute le Liégeois. Gauthier Onclin, qui obtiendra son meilleur classement lundi à l'ATP (264), va renoncer au Challenger de Coblence cette semaine mais disputera à la fin de la semaine prochaine les qualifications de celui de Vilnius. (Belga)