Carlos Alcaraz écarte sans trembler de Daniil Medvedev et défiera Novak Djokovic en finale

Le numéro 1 mondial Carlos Alcaraz a réussi à atteindre pour la première fois de sa carrière la finale du tournoi de tennis de Wimbledon, le 3e Grand Chelem de la saison. Sur le gazon du All England Club, l'Espagnol a battu sans difficulté le Russe Daniil Medvedev, 3e mondial, sur un triple 6-3 en 1h50 de jeu à peine.

Vainqueur de l'US Open en 2022, Carlos Alcaraz s'apprête à disputer la deuxième finale de Grand Chelem de sa carrière, à 20 ans. Il y affrontera le Serbe Novak Djokovic (ATP 2/N.2), tombeur de l'Italien Jannik Sinner (ATP 8/N.8) plus tôt dans l'après-midi 6-3, 6-4, 7-6 (7/4). Quadruple tenant du titre à Wimbledon, Djokovic est en mesure d'écrire l'histoire en étendant à 24 son record de victoires en Grand Chelem et en égalant les records de Roger Federer (8 titres dont 5 consécutifs) et Bjonr Borg (5 consécutifs) à Wimbledon.

Alcaraz a converti la première balle de break du matcn pour mener 5-3 dans la manche initiale qu'il a conclu après 35 minutes. Dans la deuxième, son break intervint au 3e jeu (2-1) et il conclut la manche sur un autre break après 1h11de jeu. Brillant dans tous les secteurs, l'Espagnol écoeura le Russe filant à 3-0 dans la dernière manche. Il connut alors un bref relâchement cédant son service (3-2) avant de repartir (4-2). Le débreak de Medvedev (4-3) ne servit à rien parce qu'il cédait sa mise en jeu pour la troisième fois du set et la sixième de la rencontre avant de rentrer aux vestiaires. Medvedev n'avait jamais dépassé les huitièmes de finale en quatre participations à Wimbledon.