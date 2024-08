Carlos Alcaraz expéditif pour se qualifier pour la finale

Carlos Alcaraz est le premier qualifié pour la finale du simple messieurs des Jeux Olympiques de Paris. L'Espagnol, 3e mondial et tête de série N.2, s'est imposé en deux sets 6-1, 6-1 contre le Canadien Felix Auger-Aliassime, 19e mondial et tête de série N.13, en 1 heure et 15 minutes vendredi.

En finale, Alcaraz, récent vainqueur de Roland-Garros et Wimbledon, rencontrera le vainqueur du match entre le Serbe Novak Djokovic, 2e mondial et tête de série N.1, et l'Italien Lorenzo Musetti, 16e mondial et tête de série N.1, qui s'affrontent vendredi soir.

Alcaraz a aussi disputé le double aux côtés de Rafael Nadal mais la paire espagnole, très attendue sur la terre battue de Roland-Garros, a été éliminée en quarts de finale.